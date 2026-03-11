El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la recuperación legal y administrativa del Museo Nacional del Tequila, ubicado en el municipio de Tequila, debido al incumplimiento del gobierno local en el comodato otorgado para su operación.
La acción fue realizada a través de la Consejería Jurídica del Estado y el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Durante una supervisión al inmueble, el mandatario estatal informó que se invertirán 15 millones de pesos para su remodelación.
“Y también traer aquí a Tequila, al Museo del Tequila, exposiciones atractivas para los turistas, abrirlo muy pronto al público y poder apoyar con actividades culturales”.
El recinto será administrado por la Secretaría de Cultura de Jalisco y será reestructurado con nuevas salas temáticas.
Las autoridades proyectan reabrirlo en menos de tres meses. (Por Edgar Flores Maciel)
