El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la recuperación legal y administrativa del Museo Nacional del Tequila, ubicado en el municipio de Tequila, debido al incumplimiento del gobierno local en el comodato otorgado para su operación.

La acción fue realizada a través de la Consejería Jurídica del Estado y el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Durante una supervisión al inmueble, el mandatario estatal informó que se invertirán 15 millones de pesos para su remodelación.

“Y también traer aquí a Tequila, al Museo del Tequila, exposiciones atractivas para los turistas, abrirlo muy pronto al público y poder apoyar con actividades culturales”.

El recinto será administrado por la Secretaría de Cultura de Jalisco y será reestructurado con nuevas salas temáticas.

Las autoridades proyectan reabrirlo en menos de tres meses. (Por Edgar Flores Maciel)