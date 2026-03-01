La Fiscalía del Estado informó que el bebé de tres meses fallecido en el albergue La Esperanza, en Tlaquepaque, murió por causas naturales.

De acuerdo con los dictámenes periciales, el menor falleció por broncoaspiración por contenido gástrico, por lo que se descartan signos de violencia o indicios de síndrome del niño maltratado.

El bebé fue localizado sin vida durante la madrugada del 9 de marzo, cuando personal del albergue, administrado por el Sistema DIF Tlaquepaque, realizaba un recorrido de supervisión en los dormitorios y detectó que el menor ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, el ayuntamiento de Tlaquepaque informó que continúa con trabajos para localizar a la madre biológica del menor.

Hasta el momento, el cuerpo del menor permanece en instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. (Por Edgar Flores Maciel)