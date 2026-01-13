Durante la reunión del gabinete de seguridad del estado con fuerzas federales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que uno de los principales acuerdos fue fortalecer el combate al huachicol mediante la contratación de un escuadrón de drones para realizar operativos tanto aéreos como terrestres.

El mandatario explicó que las mayores afectaciones por tomas clandestinas se concentran en el municipio de Degollado, situación que atribuyó a su cercanía con el estado de Guanajuato.

Las mayores afectaciones, las mayores tomas clandestinas de huachicol están en el municipio de Degollado, y eso tiene que ver con su cercanía con el estado de Guanajuato.Vamos a hacer operativos no nada más por tierra, sino que contratamos, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Guardia Nacional Pemex y nosotros una gran cantidad de drones, esperemos que la tecnología nos puede ayudar mucho sobre todo para abatir el huachicol”.

Lemus Navarro añadió que, de manera paralela, se seguirá la ruta financiera del huachicol, con el objetivo de identificar a las gasolineras que presuntamente adquieren combustible ilegal, para atacar el problema de fondo. (Por Edgar Flores Maciel)