El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, determinó la liberación de cuatro estudiantes que fueron detenidos el pasado fin de semana por realizar pintas en el Palacio de Gobierno y la Catedral, durante una manifestación en contra de la tarifa del transporte público.

El mandatario estatal afirmó que los jóvenes fueron incentivados por actores políticos de la oposición para participar en estos actos.

Consideró que no era justo que enfrentaran consecuencias que afectaran su futuro.

“Son estudiantes, son jóvenes, que los estaban azuzando actores políticos que simplemente quieren llevar agua a su molino y ellos muchas veces caen en esas provocaciones, y no se vale que les condenemos toda su vida por una situación de que actores políticos que buscan sacar raja personal los anden motivando para eso y son ellos quienes queden afectados, porque ahora sí son la mano que arroja la piedra y le esconde, estos actores políticos; y bueno pues ustedes tienen fotos de quienes anduvieron ahí no, principalmente diputados”.

El Mandatario estatal señaló que los partidos que, a su decir, incentivaron a los estudiantes fueron Morena, Partido del Trabajo y Futuro. (Por Edgar Flores Maciel)