La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció la segunda edición del concurso binacional “México Canta”, mediante la cual se busca contrarrestar la influencia que se hace de la apología del delito en la música regional mexicana.

“Esta iniciativa es parte de la estrategia integral de atención a las causas por la paz y contra las adicciones. Y por supuesto que partimos de la convicción de la cultura, la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz y el objetivo del concurso ha sido siempre impulsar nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia, o cualquier tipo de discriminación, misoginia, racismo, sino que genere espacios para los jóvenes para contar otras formas de vida”.

La convocatoria estará abierta del 11 de mayo al 10 de junio y podrán participar jóvenes de entre 18 y 29 años, ya sea como solistas, dúos o agrupaciones. (Por Arturo García Caudillo)