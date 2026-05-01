La cantante Eugenia León presenta su nuevo sencillo “Este Amor”, tema que interpreta a dueto con Angélica Vargas y con el que continúa la etapa musical que explora ahora como cantautora. En entrevista con Notisistema, Eugenia León explicó por qué todavía no ha podido lanzar por completo su disco de mariachi.

“He escrito otras canciones, pero no todas van para este concepto de Mariachi, por lo mismo este disco va un poco más lento, no hemos podido sacar todo porque todavía sigo componiendo y sobre todo que vayan saliendo las canciones que corresponden al concepto de Mariachi”.

Eugenia León también aseguró que las canciones que escribe no son autobiográficas, sino historias y emociones con las que busca conectar con el público y en las que muchas personas logran identificarse. (Por Katia Plascencia Muciño)