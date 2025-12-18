A pesar de la oposición de la administración Trump, México mantendrá la política de apoyo al gobierno cubano, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Éste ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959. Entonces esa relación siempre ha sido una diferencia entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México. Entonces no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos y nuestra posición es soberana. Y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener”.

De esta forma justificó el envío de petróleo a Cuba y la contratación de médicos cubanos, temas que este martes fueron motivo de reclamos por parte de funcionarios estadounidenses. (Por Arturo García Caudillo)