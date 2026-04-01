Continúa el proceso de normalización y restablecimiento de servicios y sistemas del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Este viernes se informó que ya fue habilitado el pago del impuesto predial en todas sus modalidades, lo que permitirá a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones.

Y como fue acordado en días pasados, no habrá multas, ni recargos o cobros extra por los pagos o falta de los mismos desde la fecha 17 de marzo y hasta que se resuelva por completo la falla de los sistemas y plataformas que atraviesa el Gobierno de Tlajomulco. Incluso se respetarán los beneficios como descuentos y fiscalización a favor de los ciudadanos.

El Ayuntamiento detalló que, mientras tanto, se continúa con la atención presencial en áreas como: licencias de giro, licencias de construcción, toma de turnos, inspección y vigilancia, movilidad, administración de tianguis, servicios de agua potable y expediente ciudadano. (Por Gustavo Cárdena)