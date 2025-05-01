La Secretaría de Marina capturó a 16 presuntos integrantes del grupo criminal “Los Macas” o “Los Cor”, tras operativos simultáneos en Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Durante cateos en nueve inmuebles, fueron detenidos 15 hombres y una mujer en municipios como Atizapán y Ecatepec, además del aseguramiento de más de 700 dosis de droga, armas y vehículos vinculados a otros delitos.

Los detenidos quedaron a disposición de autoridades ministeriales para definir su situación jurídica.