Para garantizar que todas las personas puedan trasladarse de manera segura y digna, el Gobierno del Estado anunció la Semana de la Movilidad, que en palabras de la coordinadora estatal de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, se trata de una serie de actividades para promover modelos de transporte más seguros y medidas para prevenir accidentes.

“Una de las más representativas será el cierre vial de la avenida Chapultepec entre Morelos e Hidalgo el lunes 22 de septiembre de las 4:00 de la tarde a las 10:00 de la noche y ya les dará mayores detalles el director Jesús Carlos Soto. En ese tramo también vamos a estar realizando por algunas horas encuentro ciudadano actividades pedagógicas, lúdicas y culturales”.

La Semana de la Movilidad será del lunes 22 al 28 de septiembre. (Por Gustavo Cárdenas)