Pese al incremento al IEPS a refrescos y a la contribución que harán al fisco los ahorradores, para el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, en el Paquete Fiscal 2026 no se están creando nuevos impuestos.

“Nos parece también muy importante comentar que no hay una reforma fiscal, no hay incremento de impuestos, lo que hay son mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, para ir por las factureras, bien importante, hay una iniciativa de Ley en donde lo que estamos buscando es ya ahora sí elevar las penas, prisión preventiva para aquellos que están robándose los impuestos a través de las factureras. Eso me parece relevante, que vamos a acompañar las y los diputados de Morena, por supuesto”.

Lo anterior lo comentó luego de que diputados de todos los partidos, excepto el PAN, se reunieran con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)