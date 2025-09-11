El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado concedió la razón al gobierno de Guadalajara en la defensa jurídica de un predio sobre avenida Patria en la colonia Colinas de San Javier, al reconocerlo como parte del bosque Colomos, área natural protegida. El gobernador Pablo Lemus dijo que el predio fue asegurado.

“Fue detectado un movimiento de tierras irregular al interior del predio, es decir, ya estaban haciendo excavaciones los propietarios del predio. Ayer en la tarde-noche, cuando regresé de México, tuve una reunión con el propio procurador y hoy a las 9 de la mañana entramos a clausurar el predio. Ha sido clausurado, asegurado por la PROEPA, por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente”.

El predio sobre avenida Patria número 2175 fue clausurado y asegurado por la Procuraduría Estatal para la Protección del Ambiente. (Por Gustavo Cárdenas)