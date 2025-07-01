Entre inundaciones e incontables baches, las obras sobre avenida Adolf Horn ya comenzaron y quedarán este mismo año, es el compromiso del presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Quirino Velázquez, quien admite que los trabajos provocarán más dolores de cabeza.

“El temporal, la verdad, es que nos hemos ido lentos porque nos hemos pasado mitigando ahorita lo que nos está sucediendo. Pero ya está todo el proyecto integral. Va a quedar muy bien, va a quedar este año, se tiene una inversión de 280 MDP y estamos ya arrancando con la apertura de un carril de una de las dos a contraflujo, para poder iniciar con los viaductos, con las tripas que hay que meter por debajo de la avenida”.

Quirino Velázquez pidió la comprensión de los ciudadanos que habitan y trabajan sobre avenida Adolf Horn, ante las obras de rehabilitación. (Por Gustavo Cárdenas)