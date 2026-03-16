A partir del 23 de marzo se abrirán nuevas fechas para la inscripción de personas con discapacidad a la pensión del Bienestar, así lo informa la secretaría del ramo, Ariadna Montiel.

“Que va a ser a partir del lunes 23 y hasta el 29 de marzo, de lunes a domingo de la próxima semana, de diez de la mañana a cuatro de la tarde van a estar instalados los módulos. A partir de mañana ya pueden consultar en la página la Secretaría del Bienestar dónde van a estar los módulos, pero por lo menos habrá uno en cada municipio”.

La inscripción se hará por apellido, de lunes a viernes, en tanto que sábado 28 y el domingo 29 podrán inscribirse todos los que no lo hicieron entre semana. Hay que destacar que en las 24 entidades con gobiernos de Morena y sus aliados el registro es de 0 a 64 años; en las otras ocho entidades, incluida Jalisco, es de 0 a 29 años. (Por Arturo García Caudillo)