Aclara la presidenta Claudia Sheinbaum que el dinero que se ahorre con el llamado Plan B, seguirá entregándose a los estados, pero quedará etiquetado en favor de los municipios.

“Y la Federación el objetivo que tiene a través de la Ley de Coordinación Fiscal es distribuir esos presupuestos para que haya justicia en la distribución del presupuesto. Entonces, en este caso, la aportación federal el objetivo es que no vaya a pagar a un regidor sus bonos y sus beneficios, y sus camionetas y sus trabajadores y sus asesores, sino que se vaya para bachear y que se vaya para obra pública, para agua potable, para drenaje. Y así debe decir en la reforma que estamos presentando, que el recurso que se ahorre de destinar menos a los congresos estatales o a los municipios, debe de ir para beneficio de la gente”.

Y mencionó que tras el acuerdo entre los partidos del movimiento de la 4T no será hoy, sino hasta mañana, cuando la presente al Congreso de la Unión. (Por Arturo García Caudillo)