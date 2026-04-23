Con una inversión de casi seis mil millones de pesos, el Gobierno de la República se hizo del 51 por ciento de los activos del Tren Suburbano y con ello ya es dueño del cien por ciento, así lo informa el director de Banobras, Jorge Mendoza.

“Hoy estamos muy contentos porque hemos llegado a un acuerdo con CAF, que es una empresa española y con Omnitren, una empresa mexicana, para adquirir su participación en el Tren Suburbano. Con esto, el Estado mexicano ya lleva al cien por ciento de la posición accionaria en este tren. Llegamos a un acuerdo de precio de cinco mil 999 millones de pesos. Es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos de pueblo de México”.

Cabe destacar que este tren, que en adelante se llamará Felipe Ángeles, sale del centro de la capital rumbo a Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, pero dos estaciones antes se desvía hacia el AIFA y muy pronto continuará rumbo a Pachuca, luego a Querétaro y desde ahí conectará hacia el norte del país. (Por Arturo García Caudillo)