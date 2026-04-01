El Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde se pinta de nueva cuenta de verde como señal de gratitud, al registrar la séptima donación multiorgánica del 2026.

Gracias a la generosidad de la familia de un adolescente, dos pacientes pediátricos con afección renal, recibieron una nueva oportunidad de vida.

El nosocomio agradece también al personal que hizo posible la procuración, donación y transplante de los órganos como la coordinación de Donación, la Unidad de Trasplantes, Anestesiología, Quirófanos, y Pediatría, Urgencias, Terapia Intensiva, Urología y Cirugía.