Para garantizar el abasto de medicamentos, la Secretaría de Salud se apoyará en las tiendas de Alimentación para el Bienestar y en máquinas dispensadoras, así lo comenta el subsecretario Eduardo Clark.

“Y para esto, de la mano del Sistema Universal de Salud, y al tener nuestra credencial, cuando reciban las personas una receta del Programa Salud Casa por Casa, van a poder acudir a una red de espacios para recibir estos medicamentos de manera gratuita y garantizada. El primer punto al que van a poder acudir son todas las tiendas para la Alimentación para el Bienestar en las zonas rurales, tenemos contempladas más de cinco mil 500 tiendas de Alimentación para el Bienestar que van a hacer esto. Y para aquellos que vivimos en una zona urbana, en los Centros de Salud y en otros tipo de infraestructura de gobierno, vamos a implementar máquinas de dispensación automáticas”.

Este innovador sistema comenzará a implementarse a partir de 2027 para asegurar el abasto de los 22 medicamentos destinados principalmente al control de enfermedades crónicas. (Por Arturo García Caudillo)