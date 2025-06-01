Del 2 al 7 de junio se llevará a cabo el Rec-olectrón de la Universidad de Guadalajara, es decir, la recolección de aparatos electrónicos, electrodoméstico, en desuso, descompuestos o simplemente embodegados.

La coordinadora de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, Graciela Domínguez, explica algunos de los aparatos y hasta electrodomésticos que estarán recibiendo.

“Sí recibimos lavadoras, sí recibimos refrigeradoras, televisiones viejitas, y obviamente toda la tecnología ya más actual por así decirlo, como los celulares viejitos, los Nokias que por ahí tenían, que capaz que todavía funcionan porque esos nunca se descomponían, ahí vamos a estarlos recibiendo, también los vipers”.

Lo que no se recibirá son pilas alcalinas, piezas automotrices, radiografías, focos fluorescentes, ni de leds.

El Rec-olectrón se llevará a cabo del 2 al 7 de junio en la Explanada de la Universidad de Guadalajara de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. (Por José Luis Jiménez Castro)