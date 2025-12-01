La empresa financiera Servicios Broxel, ganadora de la licitación para el suministro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es investigada por el Gobierno Federal.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se realiza una indagatoria relacionada con la licitación pública nacional para proveer vales electrónicos de despensa a trabajadores federales, por un monto de hasta diez mil millones de pesos.

La dependencia informó que la inconformidad fue presentada el 11 de diciembre por una de las participantes, Toka Internacional, que señaló que la empresa ganadora no habría especificado precios unitarios en su propuesta económica.

En Jalisco, Servicios Broxel resultó adjudicada para la entrega de hasta cinco millones de tarjetas hasta el año 2030, a través de las cuales se dispersarán recursos de programas sociales del estado y se garantizará el cobro de la tarifa subsidiada de once pesos en el transporte público. (Por Marck Hernández)