La inflación anual en México se desaceleró en diciembre más de lo anticipado por el mercado.

De acuerdo con el INEGI, los precios al consumidor aumentaron 3.69 por ciento a tasa anual, por debajo del 3.80 por ciento registrado en noviembre.

El dato también superó a la baja la previsión estimada por analistas y se ubicó dentro del objetivo del Banco de México.

Especialistas indican que este resultado genera condiciones para continuar con ajustes a la baja en la tasa de interés.