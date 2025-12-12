El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la implementación del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, una estrategia conjunta con los 32 estados para fortalecer el combate a este delito, homologar leyes y crear áreas especializadas en las fiscalías.

Presentado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el acuerdo contempla perseguir la extorsión de oficio, unificar procesos de denuncia e investigación y robustecer el número 089.

Entre 2019 y 2025, este ilícito creció 23.1 por ciento, siendo el único de alto impacto al alza.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reforma constitucional permitirá a la FGR investigarlo sin denuncia directa.

Desde junio se han recibido más de 102 mil denuncias y detenido a 615 personas.

En Jalisco, ya se aplicó la nueva ley con la vinculación a proceso de dos hombres por extorsión agravada.