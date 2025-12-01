La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó varios dictámenes para exhortar al gobierno mexicano a fortalecer la seguridad en los estadios del país previo al Mundial 2026.

La comisión aprobó un dictamen por el que se modifica el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil para establecer que en los programas internos que se implementan en instalaciones deportivas públicas o privadas, cuenten con personal capacitado para brindar primeros auxilios.

Además aprobó un punto de acuerdo para que el Senado exhorte a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina a impulsar la suscripción de un acuerdo trilateral de seguridad para eventos masivos, entre México, Estados Unidos y Canadá, durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.