Ante el incremento injustificado en el precio de diésel y la gasolina Premium, esta semana habrá una reunión con gasolineros para exigirles no aprovecharse de la coyuntura internacional, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta semana se reúne la secretaria de Energía, el director de Pemex, con los gasolineros, porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente, y la Premium, y hay incentivos, no tendría por qué estar el diésel en 29.50. Lo ví este fin de semana que ando en territorio y luego, luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía y les dije: ‘citen a los gasolineros, porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel’. Además tiene sus impactos en la economía mexicana”.

Por otro lado, la Primera Mandataria reconoce estar analizando la posibilidad de pactar una alianza de cooperación entre Pemex y la petrolera brasileña Petrobras, básicamente para temas como exploración en aguas profundas y producción de etanol. (Por Arturo García Caudillo)