Tómelo en cuenta.
Del 23 al 29 de marzo será abierta en Jalisco la convocatoria y registro para la Pensión del Bienestar destinada a las personas con discapacidad.
La delegada de los programas federales en el estado, Katia Meave, explicó que serán 3 mil 300 pesos cada bimestre, entregados de manera directa a los beneficiarios de la beca.
“Y vamos a estar en un horario de atención de las 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en todos los módulos, en los 125 municipios y es muy sencillo. Hay que acudir con identificación oficial, copia de la acta de nacimiento, una CURP de recién impresión, un comprobante de domicilio no mayor a seis meses, números de contacto y el certificado de discapacidad, emitido por alguna institución pública”.
La beca para personas con discapacidad tiene límite de edad. Los interesados en recibirla deben tener entre los cero y hasta los 29 años de edad. (Por Gustavo Cárdenas)
Abren registro para Pensión del Bienestar para personas con discapacidad
Tómelo en cuenta.