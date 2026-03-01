Tómelo en cuenta.

Del 23 al 29 de marzo será abierta en Jalisco la convocatoria y registro para la Pensión del Bienestar destinada a las personas con discapacidad.

La delegada de los programas federales en el estado, Katia Meave, explicó que serán 3 mil 300 pesos cada bimestre, entregados de manera directa a los beneficiarios de la beca.

“Y vamos a estar en un horario de atención de las 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en todos los módulos, en los 125 municipios y es muy sencillo. Hay que acudir con identificación oficial, copia de la acta de nacimiento, una CURP de recién impresión, un comprobante de domicilio no mayor a seis meses, números de contacto y el certificado de discapacidad, emitido por alguna institución pública”.

La beca para personas con discapacidad tiene límite de edad. Los interesados en recibirla deben tener entre los cero y hasta los 29 años de edad. (Por Gustavo Cárdenas)