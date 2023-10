Difícil cambiar la estrategia de seguridad cuando ha dado buenos resultados aseguró ante diputados, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad cuando los resultados, no de datos nuestros, sino de datos del INEGI arrojan que hemos logrado reducir la delincuencia, los homicidios, los robos, los secuestros, la incidencia delictiva en general en 24 por ciento? ¿Por qué cambiar la estrategia cuando un cuerpo nuevo de seguridad que es la Guardia Nacional que tiene apenas 4 años de existencia hoy tiene el 84 por ciento de aprobación?”.

Por otro lado, mencionó que en el caso Ayotzinapa han sido detenidas 132 personas, incluidos el ex procurador Murillo Karam y el exsecretario de Seguridad de Guerrero, además del ex alcalde de Iguala y su esposa, y 14 elementos del Ejército, incluidos dos comandantes. (Por Arturo García Caudillo)