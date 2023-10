Ante la suspensión provisional obtenida por vecinos de Jauja en Tonalá, que suspende la puesta en operación de la Central de Transferencia de Basura del Oriente en el Periférico Nuevo, el ayuntamiento de Tonalá ya fue notificado y a través de un comunicado, informaron que recurrirán a todos los medios jurídicos para impugnar la resolución del Juez Decimoctavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo.

El municipio señaló que la decisión del juez es suspender el inicio de la operación y funcionamiento de la Estación de Transferencia Metropolitana Oriente.

A decir del Ayuntamiento, un Tribunal Colegiado ya estableció que tanto las plantas de transferencia cumplan con las normas medioambientales, no se les puede paralizar su actividad. Espera el municipio que en la impugnación impere de nuevo este principio de no afectar el servicio de recolección.

La suspensión no menciona que se debe suspender la construcción de la obra. (Por Héctor Escamilla Ramírez)