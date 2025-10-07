La reducción en los índices delictivos en Jalisco, particularmente el homicidio, se debe en gran medida al caso Teuchitlán y la participación de las Fuerzas Federales, asegura el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Aseguramos el inmueble, se establecieron todas las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en esa zona y evidentemente con ese inmueble asegurado, con todos los datos que nos han dado, creemos, y eso, sería cuestión que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos diera su punto de vista, que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos éxitos que se tuvieron en esa zona”.

Por lo pronto, añade, en el caso del Rancho Izaguirre se tienen 19 personas procesadas por delitos de carácter federal, incluido al presidente municipal de Teuchitlán y al jefe de la policía de otro municipio cercano, e información importante sobre su relación con el huachicol y el cártel Jalisco Nueva Generación. (Por Arturo García Caudillo)