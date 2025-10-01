El titular de Bomberos Jalisco, Sergio Ramírez, confirmó que el paso del huracán “Priscilla” provocó inundaciones de hasta un metro y daños en varios comercios de Puerto Vallarta.

“En Puerto Vallarta tenemos marea de tormenta, prácticamente desde la zona de Lapi, donde llegan los cruceros, hasta el Malecón de Puerto Vallarta; tenemos inundaciones desde la franja de playa hasta la avenida Medina Ascencio. Hay afectaciones a comercios y a vehículos, no tenemos personas lesionadas”.

Ramírez informó que las playas permanecen cerradas con bandera roja y que continúa el monitoreo en coordinación con autoridades federales, al tratarse del remanente del huracán “Priscilla”. (Por Edgar Flores Maciel)