El Gobierno de México anunció que este año serán rehabilitados 5 mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje mediante el programa de Trenes de Pavimentación, coordinado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La dependencia informó que ya operan 20 equipos especializados en 16 estados del país y se prevé incorporar 11 más para ampliar la cobertura.

Entre las obras prioritarias destacan trabajos en Michoacán dentro del “Plan por la Paz y la Justicia”, así como acciones en municipios del Estado de México.

También avanzan intervenciones en Guerrero, Chihuahua y Campeche, donde algunas carreteras ya registran progresos importantes.

La Secretaría explicó que los trenes utilizan maquinaria especializada para retirar pavimento deteriorado y colocar nuevas superficies asfálticas de manera más rápida y segura, reduciendo hasta 30 por ciento los costos de conservación.

Hasta ahora se han intervenido casi 3 millones de metros cuadrados de vialidades con apoyo de 360 trabajadores y más de 340 mil toneladas de mezcla asfáltica.