El gobierno de México exigió al Estado de Israel respeto a los derechos humanos de siete mexicanos que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza y que fueron interceptados por fuerzas israelíes cerca de la costa de Chipre.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que la red consular mexicana ya brinda apoyo legal y acompañamiento a los connacionales, además de mantener contacto con sus familias y con otros países involucrados en la misión humanitaria.

La flotilla partió en abril desde Barcelona con ayuda humanitaria para Gaza.

La fotógrafa mexicana Abril Rojas Ángel, quien también integraba la misión, fue repatriada la semana pasada.