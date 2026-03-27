A la fecha se reportan más de 132 mil personas desaparecidas en México, así lo informa la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

“De las 132 mil 534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas, dos mil 356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Por otro lado, del 2006 a la fecha, hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas”.

De 1952 a la fecha, se reportan 394 mil 645 personas desaparecidas, de las cuales 262 mil 111 fueron encontradas con vida. En cuanto a la cifra restante, el 36 por ciento no cuentan con datos suficientes para su búsqueda, mientras que el 31 por ciento aparecen con actividad después de su desaparición. (Por Arturo García Caudillo)