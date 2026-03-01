El Brasileño Roberto Carlos, quien fuera una figura de la Selección de Brasil y además leyenda del futbol mundial, aceptó la invitación que le había hecho el gobernador Pablo Lemus Navarro de visitar Guadalajara y este jueves estuvo presente en el Code Paradero para convivir con niños del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid.

Algunos niños le hicieron preguntas sobre su carrera y el campeón el el Mundial 2002 se mostró contento: “Estoy feliz de estar en Guadalajara, es una experiencia increíble estar aquí con vosotros, también al lado del Gobernador. El consejo es pasarlo bien, a vivir bien, a respetar a los padres, a respetar a los amigos, y cuando vayan a jugar al fútbol, a pasarlo bien, a disfrutar”.

“No creo que las leyendas sean solo por levantar una copa o por ganar títulos, Roberto ganó muchos títulos con el Real Madrid. Es campeón del mundo, es una leyenda porque es un gran ser humano, y una leyenda se construye a través de su vida”, comentó el gobernador Lemus Navarro.

Roberto Carlos mas tarde recibió una playera de Chivas con el número 3. (Por Martín Navarro Vásquez)