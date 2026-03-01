El Brasileño Roberto Carlos, quien fuera una figura de la Selección de Brasil y además leyenda del futbol mundial, aceptó la invitación que le había hecho el gobernador Pablo Lemus Navarro de visitar Guadalajara y este jueves estuvo presente en el Code Paradero para convivir con niños del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid.
Algunos niños le hicieron preguntas sobre su carrera y el campeón el el Mundial 2002 se mostró contento: “Estoy feliz de estar en Guadalajara, es una experiencia increíble estar aquí con vosotros, también al lado del Gobernador. El consejo es pasarlo bien, a vivir bien, a respetar a los padres, a respetar a los amigos, y cuando vayan a jugar al fútbol, a pasarlo bien, a disfrutar”.
“No creo que las leyendas sean solo por levantar una copa o por ganar títulos, Roberto ganó muchos títulos con el Real Madrid. Es campeón del mundo, es una leyenda porque es un gran ser humano, y una leyenda se construye a través de su vida”, comentó el gobernador Lemus Navarro.
Roberto Carlos mas tarde recibió una playera de Chivas con el número 3. (Por Martín Navarro Vásquez)
Roberto Carlos convive con niños del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid
El Brasileño Roberto Carlos, quien fuera una figura de la Selección de Brasil y además leyenda del futbol mundial, aceptó la invitación que le había hecho el gobernador Pablo Lemus Navarro de visitar Guadalajara y este jueves estuvo presente en el Code Paradero para convivir con niños del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid.