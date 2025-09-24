El Gobierno Federal cumple apenas con el 24 por ciento del abasto de medicamentos oncológicos en Jalisco, reveló este miércoles el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.

El mandatario reconoció que en los últimos meses la federación incrementó en alrededor de 20 por ciento su aportación, pero advirtió que fue necesario que el estado lanzara una licitación para suplir la parte que correspondía a la República.

“Sacamos una licitación especial por alrededor de 160 millones de pesos, para cubrir el desabasto federal, es decir, le ayudamos a la federación a cumplir con su parte porque no podíamos dejar a los pacientes sin medicamento”.

Lemus recordó que, de acuerdo con el convenio vigente desde hace décadas, Jalisco aporta el 30 por ciento del abasto total de medicamentos oncológicos, mientras que la federación debe cubrir el 70 por ciento restante. (Por Edgar Flores Maciel)