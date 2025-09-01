El huracán “Narda” se mantiene en categoría dos y, aunque se localiza a 910 kilómetros de Playa Pérula, su amplia circulación mantiene lluvias intensas y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Autoridades llaman a extremar precauciones a la población y a la navegación marítima por los riesgos asociados a viento y marejadas.

Según los pronósticos, el ciclón continuará alejándose del territorio nacional en los próximos días hasta perder fuerza, sin impacto directo en tierra.