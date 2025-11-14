Los titulares del gabinete de seguridad se reunieron en Morelia con autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes del sector productivo para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y analizar un esquema específico para Uruapan.

En el cuartel de la 21 Zona Militar se reiteró la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la participación abierta de los asistentes, mientras que el secretario estatal de Seguridad, Juan Carlos Oseguera, subrayó que irán por objetivos delincuenciales con mayor inteligencia y apoyo federal.

En Uruapan, la alcaldesa Grecia Quiroz pidió un plan particular para el municipio.

El obispo de Zamora denunció que Quiroz, regidores y la síndica han recibido amenazas tras el asesinato de Carlos Manzo.