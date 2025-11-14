Tlajomulco avanzó en la recuperación de vivienda abandonada al acordar con el Infonavit la delimitación de tres polígonos prioritarios del programa federal Vivienda para el Bienestar: Hacienda Santa Fe, Zona Valle y Lomas del Sur.

En reunión con el gobernador Pablo Lemus y el director del Infonavit, Ricardo Romero Oropeza, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez destacó que el municipio ya opera una ventanilla única y un sistema de organización que agiliza expedientes y trámites.

Señaló que hay viviendas identificadas para su reincorporación y que el instituto desarrolla un proyecto habitacional en la zona.

Romero Oropeza reconoció a Tlajomulco como el municipio con mayor capacidad técnica para liderar este modelo, al trabajar tanto en nuevas construcciones como en la recuperación de casas invadidas o abandonadas.