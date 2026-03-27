Tras confirmarse que la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México ha sido producida por un barco y dos chapopoteras, Pemex y la Secretaría de Marina llevan a cabo un análisis detallado del yacimiento petrolero de Cantarell, en Campeche, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay una emanación en el yacimiento de Cantarell que ayer fue explicada. Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado, o hay algún problema en alguna instalación de Pemex. Entonces, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo, de contención, para que la fuga o la emanación natural de esta zona pues pueda ser contenida y no llegue a la playa”.

A pesar de ello, señala la Primera Mandataria, las playas del Golfo se encuentran limpias, dado que se ha hecho el trabajo de limpieza por parte de las autoridades. (Por Arturo García Caudillo)