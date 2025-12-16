El Gobierno de México ha pagado alrededor de 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos relacionados con la compra de medicamentos, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se han pagado cerca de quince mil millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Habían recursos, lo que había que hacer era una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenían, de manera muy importante”.

Al mismo tiempo, señala, su administración decidió no contratar más los servicios de varias empresas, dado que no cumplieron ni en calidad ni en cantidad con lo acordado, en tanto que hay otras que serán sometidas a un procedimiento de inhabilitación. (Por Arturo García Caudillo)