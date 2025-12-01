El pasado 10 de diciembre se registró un voraz incendio en un local comercial de la calle Loma Norte, al cruce con avenida Río Nilo en la popular colonia Loma Dorada en Tonalá.

Unos días después del siniestro, las autoridades abrieron una carpeta de investigación por el presunto delito de robo de autopartes.

En el lugar se encontraron más de 700 piezas, de las que no se pudo comprobar su legal procedencia.

Es voz de Isaac Islas, comisario municipal.

“Como podrán ver, ahorita se está llevando a cabo un cateo, en donde personal de la Fiscalía está realizando el aseguramiento de diversas autopartes. Esto es muy importante porque en el transcurso de este proceso legal que va a llevar este servicio, pues muchos ciudadanos van a poder recuperar algunas piezas que posiblemente fueron afectados en días pasados en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Hasta el momento no hay personas detenidas pese a al cateo y las autopartes supuestamente robadas. (Por Gustavo Cárdenas)