El Gobierno federal y el sector privado iniciaron la coordinación para la próxima revisión del T-MEC mediante cinco mesas técnicas de trabajo, confirma el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora.

Los grupos abordan temas de los sectores automotriz, acero, aluminio, farmacéutico y dispositivos médicos, en colaboración con la Secretaría de Economía.

Medina Mora explicó que las conversaciones avanzarán de forma bilateral con Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de mantener la vigencia del acuerdo trilateral.

También adelantó que representantes empresariales participarán activamente en las discusiones que se desarrollen en Washington.