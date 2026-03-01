Integrantes de la Asamblea Popular contra el Tarifazo señalaron que, pese a que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio marcha atrás al aumento de la tarifa del transporte público a 14 pesos y a condicionar los descuentos al uso de la tarjeta única, aún existen pendientes en el sistema de movilidad.

La integrante del colectivo, Carolina González, indicó que persiste la relación del gobierno estatal con la empresa Broxel, encargada del sistema de pago con la tarjeta única.

“Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única. El problema con esto es que, a partir de que se hace un padrón único de beneficiarios, estamos hablando de que a este producto financiero le van a caer todos esos apoyos y cantidades de dinero, además, de que es un atentado contra los datos personales de quienes necesitan estos recursos”.

Los activistas sostienen que las decisiones sobre la tarifa del transporte público dependen de la voluntad política del gobierno en turno, por lo que afirmaron que mantendrán la vigilancia y presión ciudadana sobre el tema. (Por Marck Hernández)