El gobierno federal y las plataformas digitales de movilidad iniciaron mesas de negociación para definir las condiciones de operación de estos servicios en los aeropuertos del país

La medida fue dada a conocer por empresas como DiDi, InDrive y Uber, integrantes de la Alianza In México, que buscan avanzar hacia una solución viable para todas las modalidades de transporte en estas terminales.

Si bien se busca una solución regulatoria de largo plazo, hoy apremia encontrar una solución inmediata en virtud de que nos encontramos a menos de 80 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol, y los aeropuertos del país serán la puerta de entrada de millones de visitantes de México y del mundo.