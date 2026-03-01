Tras lamentar el fallecimiento de un aficionado durante la reinauguración del estadio Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno de la República no ha pensado en prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante el Mundial, porque es una atribución que no le corresponde.

“Hasta el momento, nosotros no hemos pensado regular las bebidas alcohólicas en los estadios, pero si fuera necesario se podría revisar. De todas maneras esa es una atribución estatal, no le corresponde a la Federación. Podríamos participar orientando, pero no nos corresponde. Y municipal. Entonces, el municipio, por ejemplo, cuando hay feria, una fiesta en algún pueblo, puede decir Ley Seca, para evitar agresiones, violencia, etcétera. También lo puede hacer el estado, la Federación tiene otras atribuciones”.

Por cierto, Sheinbaum recibió este lunes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien desayunó en Palacio Nacional. El encuentro duró apenas una hora. (Por Arturo García Caudillo)