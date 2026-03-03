El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, pidió que, una vez llegada la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implemente un proceso exhaustivo de revisión, pues advirtió que el proyecto promueve el bipartidismo.

En una reunión privada que se llevó a cabo entre diputadas y diputados de Morena, Godoy se dijo “preocupado”, pues la implementación de un sistema que garantice una curul a 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero que obtuvieron los mejores resultados en su partido, provocaría que en México solo gobierne el PAN y Morena.