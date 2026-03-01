Escombros, basura y criptas parcialmente abiertas predominan en un área intervenida del panteón de Mezquitán, en Guadalajara, donde actualmente se construyen nuevos espacios para sepultura, situación que ha generado inconformidad entre propietarios.

Los trabajos se realizan en la zona de jardín contigua a la calle José María Vigil, que está siendo habilitada como área de tumbas. Usuarios señalan que durante las labores se colocan costales de cemento, tierra y materiales de construcción sobre criptas ya existentes, lo que consideran una invasión y falta de respeto a la privacidad de los espacios.

De acuerdo con denuncias, al menos dos criptas con inhumaciones recientes de 15 y 22 días han quedado cubiertas únicamente con una losa de concreto, sin concluir los trabajos. También se reportan presuntas irregularidades en la venta de espacios y falta de supervisión por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

En un recorrido realizado por Notisistema se constató que el área intervenida presenta falta de mantenimiento y materiales de obra abandonados. Los usuarios solicitan a la autoridad municipal que supervise las obras y garantice el cumplimiento de lo ofrecido a quienes adquieren nuevas criptas. (Por Edgar Flores Maciel)