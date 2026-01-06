La Fiscalía General de la República informa los nombramientos realizados por su titular, Ernestina Godoy, los cuales son encabezados por el ex fiscal capitalino, Ulises Lara, a quien designó titular de la Fiscalía en Investigación de Asuntos Relevantes. La lista la completan Raúl Jiménez, nuevo titular de la Fiscalía de Control Competencial; David Boone, quien quedará al frente de la Fiscalía de Control Regional y Mariana Díaz, en la Fiscalía en materia de Derechos Humanos. A ellos se suman la Oficial Mayor, Ángeles Gómez; Maribel Bojorges, Fiscal en Delitos de Violencia contra las Mujeres; y Richard Urbina, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. También nombró a Claudia Luengas como Consejera General; a Oliver Pilares, titular de la Fiscalía en Investigación de Delitos Fiscales; y Omar Cruz Juárez, al frente de Comunicación Social. Estos nombramientos se suman a los de Héctor Elizalde en la Agencia de Investigación Criminal y César Oliveros, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. (Por Arturo García Caudillo)