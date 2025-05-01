Para evitar la propagación del sarampión, los municipios de Altamirano, Ocosingo y Chilón, en Chiapas, suspendieron la celebración del Día de Reyes, una de las festividades tradicionales más esperadas, atendiendo el aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud ante el incremento de casos en la entidad.

La medida fue anunciada de manera oficial por las autoridades municipales luego del llamado preventivo del sector salud, que exhortó a evitar eventos masivos como una acción clave para reducir el riesgo de contagio, principalmente entre la población infantil, considerada la más vulnerable ante esta enfermedad.