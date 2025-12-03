La abogada de Morena, Ernestina Godoy, rindió protesta a su nuevo cargo como fiscal General de la República. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, le tomó la protesta.

“Ciudadana Ernestina Godoy Ramos, le informo que el Senado de la República la ha designado como Fiscal General de la República, por lo que le pregunto: ‘¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. —Sí protesto. —Sí así no lo hiciere que la Nación se lo demande”.

Hay que recordar que hasta esta mañana y por apenas dos días, Godoy Ramos se desempeñó como encargada de despacho de la FGR, cargo que ostentaba Alejandro Gertz Manero. (Por Arturo García Caudillo)