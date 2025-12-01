A pesar de que la oposición hizo todo lo posible por retrasar el inicio de la discusión, la mayoría de Morena y sus aliados se impusieron y lograron llevar al Pleno, dispensándole todos los trámites, la discusión del dictamen sobre la nueva Ley de Aguas.
Es la voz del coordinador morenista, Ricardo Monreal:
“Yo les pido a mis compañeros que permitamos que inicie el debate. Debatamos. En nuestro posicionamiento, en nuestro turno, para demostrarle al pueblo de México que nunca vamos a actuar contra productores, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y que no hay una sola disposición, un solo artículo que afecte a las comunidades, al contrario”.
De esta forma, se prevé que la discusión se prolongue hasta entrada la noche. (Por Arturo García Caudillo)
Inicia discusión del dictamen de la Ley de Aguas en San Lázaro
