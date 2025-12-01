A pesar de que la oposición hizo todo lo posible por retrasar el inicio de la discusión, la mayoría de Morena y sus aliados se impusieron y lograron llevar al Pleno, dispensándole todos los trámites, la discusión del dictamen sobre la nueva Ley de Aguas.

Es la voz del coordinador morenista, Ricardo Monreal:

“Yo les pido a mis compañeros que permitamos que inicie el debate. Debatamos. En nuestro posicionamiento, en nuestro turno, para demostrarle al pueblo de México que nunca vamos a actuar contra productores, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y que no hay una sola disposición, un solo artículo que afecte a las comunidades, al contrario”.

De esta forma, se prevé que la discusión se prolongue hasta entrada la noche. (Por Arturo García Caudillo)